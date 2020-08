„Patientenversorgung ist Um und Auf“

Trotzdem ist etwa SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder in Sorge um Patienten und künftige Fachärzteausbildung. Auch die Gesundheitsreferentin des Landes , Christine Haberlander, ÖVP, betont: „Das Um und Auf ist, dass die Patientenversorgung in Oberösterreich gewährleistet ist.“ Da ist die Onkologie am KUK nur ein (wichtiger) Teil davon und nicht einmal Leitspital, trotz universitärem Status. Zweite Priorität sei, so Haberlander, die Sicherung der Fachärzteausbildung bei wachsendem Bedarf. „Und dann kann man darüber nachdenken, wie man es schafft, in diesem Bereich auch in der Forschung Spitze zu werden.“