Es ist noch gar nicht so lange her, da sind sie alle bei ihm einkaufen gegangen: Die Aufsichtsräte, Personen, die mittlerweile von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigte geführt werden, und natürlich viele Bankkunden. Das Nah&Frisch-Geschäft von Franz Groiss liegt gleich schräg vis-à-vis der Bankfiliale. „Wenn sie heute mit dem Auto vorbeifahren, ducken sie sich“, scherzt Groiss. Jetzt kommen auch (noch) viele Kunden. Und zwar all jene, die ihre Unterlagen zur Servicestelle der Einlagensicherung in die Bankfiliale bringen und sich beim Warten eine Erfrischung holen. Auch viele Wiener und Niederösterreicher befinden sich darunter. Teilweise würden sie mit teuren Autos kommen, berichtet Groiss.