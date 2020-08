„Wir haben die Bausteine im Labor, um ein funktionales Nano-Abbild von Viren herzustellen. Dieses Strukturabbild soll über den gleichen Weg wie das Covid-19-Virus in die Zellen eindringen und dort unser Immunsystem aktivieren“, so Uwe B. Sleytr von der Boku in einer Aussendung. Die Wissenschaftler setzen in dem Zusammenhang auf selbstorganisierende Proteine, mit denen sich die Oberfläche der SARS-CoV-2-Viren nachbauen lässt.