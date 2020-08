Insgesamt stellen die Kirche und ein Bauer in der neuen Gewerbezone rund 15.000 Quadratmeter Grund auf Baurecht zur Verfügung. „Ein gutes Modell vor allem für junge Betriebe, weil sie nicht so viel Geld in die Hand nehmen müssen“, betont SP-Bürgermeister Erich Rohrmoser. Der frühere VP-Vize Wolfgang Grießner plant ein Betriebsgebäude, wo er insgesamt 3000 Quadratmeter vermieten wird. „Das Erdgeschoß ist ideal für Produktion, im Obergeschoß wird es auch Dienstleister geben“, informiert er. Der Baustart ist für Frühjahr 2021 geplant. Auch eine Eisproduktion will auf dem Baurechts-Gelände einziehen.