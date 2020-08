Es folgten Scheidung, Orts- und Jobwechsel. Corona verschärfte alles: „Ich hatte beruflich extrem Stress und zusätzlichen in meiner Partnerschaft, ich schlief zu wenig.“ Bei der Heimfahrt von der Arbeit am 17. April fühlte er sich „verfolgt von allen“, sagt er, „ich dachte, mein Auto sei manipuliert. Ich konnte nicht mehr unterscheiden, was real ist und was nicht.“