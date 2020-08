Im Rahmen einer routinemäßigen COVID-19-Testung zum Trainingsauftakt der U18-Mannschaft wurde ein Spieler schwach positiv getestet. Als Reaktion darauf befindet sich der Spieler, der sich während seines Sommerurlaubs am Mittelmeer ansteckte und nach seiner Rückkehr nicht in direkten Kontakt mit seinen Mitspielern kam, in häuslicher Quarantäne. Ein zweiter Test wurde umgehend durchgeführt, das Ergebnis ist allerdings noch ausständig.