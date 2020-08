Flugtickets nach China sind enorm gestiegen

Die Preise für Flugtickets nach China sind seit Ende März enorm gestiegen, da Peking viele internationale Flüge streichen ließ. In der Corona-Pandemie schaffte es China durch strenge Abriegelung, die Ausbreitung des Virus im eigenen Land weitgehend unter Kontrolle zu bringen. In den vergangenen Monaten gab es in einzelnen Gebieten jedoch neue Infektionsherde. Die Behörden ließen daraufhin Massentests vornehmen, um eine neue Infektionswelle zu verhindern.