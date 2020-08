Sechs Impfstoffe in wichtiger Erprobungsphase

Derzeit befinden sich laut der Weltgesundheitsbehörde WHO 28 Impfstoffkandidaten in klinischer Entwicklung, davon sechs in der „klinisch bedeutsamen Phase 3“ der Testung, wie es in der Aussendung weiter heißt. Anschober sei deshalb zuversichtlich, dass im kommenden Jahr ein oder mehrere „umfassend getestete, sichere, wirksame und zugelassene Impfstoffe“ vorliegen.