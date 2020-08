Am Dienstag führten Polizisten der Landesverkehrsabteilung im Tennengau schwerpunktmäßig Mopedkontrollen durch. Dabei kontrollierten sie fünf Mopeds, wobei alle Lenker in der Gemeinde Abtenau wohnhaft sind. Bei jedem Moped stellten die Polizisten teils gravierende Mängel und Umbauten fest. Zudem unterzogen sie die Mopeds einer Kontrolle auf dem Rollenprüfstand. Dabei überschritten drei Fahrzeuge die Geschwindigkeit von 76 km/h, was zu einer Kennzeichenabnahme und einer Untersagung der Weiterfahrt mit den Mopeds führte. Die fünf Lenker, im Alter von 15 bis 18 Jahren, werden bei der zuständigen Behörde angezeigt und müssen mit einer Vorführung zur KFZ-Prüfstelle des Landes Salzburg rechnen.