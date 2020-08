Drogen im Gesamtgewicht von 54,6 Kilogramm konnten sichergestellt werden. Allein im Juli wurden 716 verdächtige Poststücke beschlagnahmt. Gefunden wurde eine ganze Palette an Suchtgiften, wobei die Zahl der synthetischen Drogen zunehme, so einer der Diensthundeführer. Die Hauptempfänger sitzen in Wien, gefolgt von der Steiermark und Tirol.