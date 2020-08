Faßmann hatte zuletzt wiederholt angekündigt, dass er - wenn es die aktuellen Infektionszahlen zulassen - von einem „völlig normalen Schulstart“ ausgehe. Das Ministerium arbeite außerdem an mehreren Varianten, die so lange wie möglich einen normalen Schulbetrieb ermöglichen sollen. Dazu soll das vom Gesundheitsministerium angekündigte Ampelsystem genutzt werden, das Mitte August in den Probe- und mit September in den Regelbetrieb gehen soll.