Der 23-Jährige war im Zielsprint der 1. Etappe am 5. August von Dylan Groenewegen in die Absperrung gedrängt worden. Beim folgenden Sturz in die Metallbarriere erlitt Jakobsen schwere Gesichtsverletzungen. Er wurde im Spital in Sosnowiec fünf Stunden operiert und in ein künstliches Koma versetzt.