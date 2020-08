Jüngster Spieler der Geschichte

Mit 16 Jahren, fünf Monaten und sechs Tagen ist er der bisher jüngste Real-Spieler in der Liga. 2015 feierte Ödegaard beim 7:3-Sieg gegen Getafe sein Debüt beim „weißen Ballett“. Insgesamt kam der offensive Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Madrid noch bis 2023 läuft, aber bisher nur auf zwei Pflichtspieleinsätze für Real. Das könnte in der kommenden Saison jedoch schon ganz anders aussehen ...