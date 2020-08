In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden gleich 91 neue Coronavirus-Fälle hinzugekommen. Damit steigt die Gesamtzahl der nachweislich infizierten Personen auf 5746, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt am Mittwoch mit (Stand: 8 Uhr). Die hohe Zahl an Neuerkrankungen wird mit der überdurchschnittlich hohen Zahl an gemeldeten Befunden an diesem Tag (2760) begründet.