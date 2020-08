Die Auftaktpartien im Play-off der Western Conference gingen in Edmonton an die Calgary Flames mit einem 3:2 gegen die Dallas Stars sowie die Vegas Golden Knights durch ein 4:1 gegen die Chicago Blackhawks. Die Österreicher-Teams Philadelphia Flyers (Michael Raffl) und Arizona Coyotes (Michael Grabner) starten am (heutigen) Mittwoch in ihre Play-off-Duelle, und zwar gegen die Montreal Canadiens beziehungsweise gegen Colorado Avalanche.