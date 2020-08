65.000 Tests in Tourismusbetrieben

Im Rahmen des staatlich geförderten Corona-Testprogramms für Tourismusbetriebe sind bisher gut 65.000 Tests durchgeführt worden, 2256 Betriebe haben am Programm teilgenommen, wie das Tourismusministerium am Mittwoch mitteilte. Künftig soll die Anzahl der Tests jede Woche auf einer Web-Plattform veröffentlicht werden.