Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch informierte, hatten Anrainer die 32-Jährige gegen 21.50 Uhr an der Brüstung hängen gesehen. Die Passanten riefen noch die Einsatzkräfte. Doch ehe diese eintrafen, verlor die Frau den Halt und stürzte in die Tiefe. Warum sie am Balkon hing, ist noch nicht klar. Die Polizei ermittelt.