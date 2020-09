Haftet etwa ein Fluch auf der beliebten Fernsehserie „Unsere kleine Farm“? Auffällig viele Darsteller der Kult-Serie erkrankten nämlich an Krebs - allen voran Hauptdarsteller Michael Landon. Er starb 1991 mit nur 54 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aber auch seine Kollegen Victor French, Kevin Hagen und Charlotte Stewart erkrankten an Krebs.