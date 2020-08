Lage in St. Anton viel besser als angenommen

Ganz im Westen Tirols, in St. Anton am Arlberg, ist „die Auslastung deutlich erfreulicher als man am Anfang angenommen hat“, sagt Tourismusverband-Geschäftsführer Martin Ebster. Im Vergleich zum Vorjahr liege man derzeit bei der Anzahl an Gästen bei rund 80 Prozent. „Wir hoffen, dass das bis zum Ende der Saison in diesem Bereich bleibt.“ Grundsätzlich sei eine „super Stimmung im Ort zu spüren“. Viele Gäste, die sonst zum Meer fahren würden, seien auf die Berge ausgewichen und begeistert. „Hätten wir gewusst, wie schön es hier ist, wären wir schon früher gekommen“, zitiert Ebster einen von ihnen. In normalen Zeiten lebt St. Anton von Gästen aus aller Welt. Auch hier würden derzeit hauptsächlich Deutsche und Österreicher, aber auch Holländer das Bild im Ort prägen. Briten, Schweden und Franzosen „fehlen hingegen komplett“.