ServusTV hat sich für zwei Jahre die Free-TV-Rechte an den US Open, dem zweitältesten Major-Turnier, gesichert und wird ab dem 31. August live von den US Open aus New York City berichten. Wenn die besten Tennisspieler der Welt ab 26. Oktober bei den Erste Bank Open in Wien aufschlagen, sind die Fans bei ServusTV ebenfalls live dabei.