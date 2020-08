Weitere Länder sollen im nächsten Jahr folgen

Zu Beginn soll die Technologie genutzt werden, um eine schnelle und genaue Ansicht des betroffenen Gebietes in der Google-Suche zur Verfügung zu stellen. „Wenn Sie ‚Erdbeben‘ oder ‚Erdbeben in meiner Nähe‘ nachschlagen, finden Sie relevante Ergebnisse für Ihr Gebiet sowie hilfreiche Informationen dazu, was nach einem Erdbeben zu tun ist.“ Nach dem Start in Kalifornien, wo bereits ein seismografengestütztes Frühwarnsystem vorhanden ist, soll der Erdbeben-Alarm für Android auch in anderen Ländern zur Verfügung stehen.