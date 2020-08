Die Fakten: 175.000 Maturanten in bester Feierlaune, 140 Millionen € Umsatz in 20 Jahren. Zum Jubiläum 2019 in bella Italia ließen Stars wie Reinhard Fendrich sowie unsere Skiasse Reinfried Herbst und Manfred Pranger den Tausendsassa hochleben. Mit dabei der bisherige Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton, der künftig für die Dachmarke Burgenland tätig ist. Ihm folgt Tunkel am 1. September nach.