Fad dürfte Gamern dennoch nicht werden: Microsoft verwies zum Trost auf mehr als 50 neue Spiele, die zum Start der Konsole im November bzw. bis Ende des Jahres erhältlich sein sollen, darunter „Assassin’s Creed Valhalla“, „Dirt 5“, „Gears Tactics“ oder „Watch Dogs: Legion“. Hinzu kämen mehr als 40 bereits bekannte Titel, die speziell für die neue Hardware optimiert würden, etwa „Destiny 2“, „Forza Horizon 4“, „Gears 5“, „Ori and the Will of the Wisps“ oder „Madden NFL 21“.