Der Dobratsch bietet aufgrund seiner besonderen Lage einen alljährlichen Treffpunkt für die Wespenbussarde, die zu ihren Winterquartieren in den Süden fliegen. Denn durch die Tarviser Pforte gelangen die Tiere ins Kanaltal und weiter in die Po-Ebene - ohne große Gebirge in den Alpen queren zu müssen. „Mit der Thermik an der Südwand können die Greifvögel bis auf 3000 Meter Seehöhe ohne große Mühe steigen“, weiß Naturpark-Manager Robert Heuberger.