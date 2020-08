Der Lenker war in Richtung S-Bahn-Unterführung unterwegs. Zeugen berichten, dass er gerade für ein Überholmanöver ausscherte. Der Bosnier prallte dabei frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Flachgauers. Es schleuderte das Auto des Unfalllenkers dann auch noch in den Wagen eines 25-jährigen Salzburgers. Beide Lenker wurden verletzt. Ein Alkotest bei dem Bosnier ergab zwei Promille. Weil er sich bei der Unfallaufnahme so aggressiv verhielt, musste ihn die Polizei vorübergehend festnehmen. Er wird angezeigt.