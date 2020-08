Duell mit Messi

Die Bayern sehen also nicht einmal Konkurrenz für Lewandowski, nur er kann Weltfußballer werden, so offenbar die Sichtweise der Bayern. Am Freitag kommt‘s zum Aufeinandertreffen Lewandowskis mit einem anderen Dauer-Anwärter auf den Titel „Weltfußball des Jahres“: Lionel Messi. Dessen FC Barcelona muss im Champions-League-Viertelfinale gegen die Bayern und Lewandowski. Dort zählt das Ergebnis. Ein Anruf Rummenigges wird in der Aufstiegsfrage nutzlos sein.