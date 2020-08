Sowohl am Neuen Platz, als auch in der Kramergasse sind Geschäfte zu vermieten. Weil ein bekannter Kosmetikanbieter seinen Laden geschlossen hat, sind allein in der Kramergasse Hunderte Quadratmeter frei geworden. Auch in der Nähe von den beliebten Kaffeehäusern am Alten Platz sind die italienischen Kleidergeschäfte mittlerweile ausgezogen.