Nach Rückfrage gab der 66-jährige Spittaler auch an, eine weitere Jagdwaffe zu besitzen. Von der BH Spittal wurde die sofortige Sicherstellung der zweiten Waffe angeordnet. Im Zuge dessen wurde die andere Jagdwaffe mit Zielfernrohr zusammen mit passender und noch weiterer Munition in einem unversperrten Holzschrank im Gangbereich eines Mehrfamilienhauses vorgefunden, außerdem noch zwei nicht registrierte Jagdbüchsen mit Zielfernrohren und Munition, welche in einem Waffenschrank verwahrt worden waren.