Die San Antonio Spurs bleiben im Play-off-Rennen in der National Basketball Association (NBA). Das Team von Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl feierte am Dienstag in der „Bubble“ in Orlando einen 123:105-Sieg über die Houston Rockets. Der Wiener verbuchte dabei 14 Punkte und zwölf Rebounds. Die Rockets schonten allerdings im 200. Texas-Derby gegen die Spurs NBA-Topscorer James Harden.