Bestens vernetzt

Harris wird dem Partei-Establishment der Demokraten zugerechnet - sie gilt damit als weder politisch links, noch rechts ausgerichtet und ist in Washington bestens vernetzt. Die Tochter von Eltern aus Jamaika und Indien gilt als angriffslustig und vertrat besonders in ihrer Zeit als Justizministerin in Kalifornien eine harte Linie bei Strafverfolgungen.