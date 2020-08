Pläne für Ausbau

„Der Markt boomt“, weiß Christian Grasgruber, Geschäftsführer im Racket Sport Center, mit den Grazer Herren zuletzt in Wien auf Platz vier. „Mittlerweile sind auch längst schon große Tennis-Marken wie Head, Wilson oder Babolat ins Padel-Geschäft eingestiegen.“ In der Ragnitz stehen drei Plätze zur Verfügung, „es gibt aber auch schon Pläne für weitere Courts“, so Grasgruber, der an die 150 Aktive im Verein hat. „Padel ist eine Volkssportart, ist für jeden, der eine Schlagsportart ausübt, interessant. Zudem ist der Käfig nicht allzu groß, man kann ihn überall aufstellen.“