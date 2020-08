„Es geht um Team- und Persönlichkeitsentwicklung“, sagt Sportchef Andi Schicker, der den Deal mit Berthold, der auch als Individualcoach für Einzelsportler tätig ist, nach dem Tipp eines Beraters einfädelte. „Wir haben uns getroffen und gleich super Gespräche geführt. Mathias hat einen wichtigen Blick von außen auf das Gebilde, er sieht, was in einem Team passiert. Als Ski-Trainer ist er es auch gewohnt, harte Entscheidungen treffen zu müssen“, so Schicker. Bleibt zu hoffen, dass das nicht oft notwendig sein wird ...