Auch mehrere Keller von Wohnhäusern mussten ausgepumpt werden. Die Gewitter-Hotspots lagen in den Gemeinden Althofen, Friesach und Metnitz. In Micheldorf trat der Dorfbach an mehreren Stellen über die Ufer. Die Bahnunterführung, die überflutet worden war, blieb für mehrere Stunden gesperrt. In Althofen mussten mehrere Bäume gelöscht werden, die aufgrund von Blitzschlag in Brand geraten waren. Verletzt wurde niemand.