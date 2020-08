Appell an Gläubiger

Leitner appelliert jetzt an die 800 Gläubiger (viele davon sind Zulieferer aus der Steiermark), dem Ansinnen der Chinesen, alles stillzulegen, nicht zuzustimmen: „Es müsste ja in ihrem Sinn sein, den Standort Spielberg zu erhalten, um weiter liefern zu können.“ Und auch die Politik nimmt der Betriebsratschef in die Pflicht: „Wir brauchen keine Parteipolitik und keine Verstaatlichung - sondern einfach ehrliche Unterstützung.“