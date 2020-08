Nach der umstrittenen Wahl in Weißrussland mehren sich die kritischen Stimmen. Die Abstimmung sei „weder frei noch fair“ gewesen, hieß es in einer Erklärung der 27 EU-Mitgliedstaaten. Aufgrund der mutmaßlichen Wahlmanipulationen und der brutalen Vorgangsweise gegen Demonstranten prüfe man Sanktionen gegen die Regierung in Minsk. Diese weist jegliche Kritik aus dem Ausland zurück.