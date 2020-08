„Wir haben zum ersten Mal die Stalltüren für alle geöffnet. Das Interesse war riesig. Es ist ein richtiges Heimatgefühl entstanden“, erinnerte sich Joglbäuerin Maria Hofer aus Obertrum an den Bauernherbst im Jahr 1996. Auf Hofers Landwirtschaft in Obertrum hatte damals die Eventreihe begonnen. Heute will ihre Tochter Katharina das Erbe fortführen. „Uns ist es wichtig, offen zu sein und einen Einblick in das Leben am Hof zu gewähren“, betonte die Junior-Bäuerin .