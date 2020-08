Hochzeit im Fokus von Gesundheitsbehörden

Laut „Krone“-Informationen steckte sich die Familie zudem auf einer privaten Feier mit dem Coronavirus an. „Für solche Veranstaltungen gilt derzeit im Freien sowie in Innenräumen eine Obergrenze von 200 Teilnehmern. Innen ist zudem ein Mundschutz zu tragen“, erklärt Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Auf privaten Feiern wird laut dem Sprecher an die Verantwortung des Einzelnen appelliert. Bei der Polizei liegen derzeit keine Gesetzesverstöße in Bezug auf den Cluster vor.