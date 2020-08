Konkret geht es dabei um angebliche Chat-Inhalte in einer WhatsApp-Gruppe innerhalb der Jugendabteilung des FC Bayern, die in der vergangenen Woche über einen Twitter-Account mit dem Namen des Mitarbeiters öffentlich gemacht wurden. In Diskussionen um die Verpflichtung von Spielern soll der Mitarbeiter, der schon lange unter anderem als Trainer in der Jugendabteilung des Rekordmeisters aktiv sei, rassistische Ausdrücke verwendet haben.