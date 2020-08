Siegerehrung bei den Radiodays Europe

Die Sieger werden dann im Rahmen der Radiodays-Europe-Konferenz am 14. Dezember in Lissabon gekürt. Die Radiodays Europe haben sich seit der erstmaligen Ausrichtung im Jahr 2010 zu einem wichtigen Event für die Radioindustrie entwickelt. Jedes Jahr treffen sich über 1000 Vertreter von öffentlichen und privaten Sendern aus der ganzen Welt, um sich über die neuesten Trends, Zukunftsperspektiven und besonderen Herausforderungen auszutauschen. 2018 fand die mehrtägige Konferenz in Wien statt.