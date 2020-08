Das Polizeipräsidium München und Fahnder des Landeskriminalamtes Salzburg haben schon lange nach der Frau gesucht. Im Gemeindegebiet von Wals/Himmelreich konnte sie schlussendlich festgenommen werden. Aufgrund eines europäischen Haftbefehls, der vom Amtsgericht Aichach in Deutschland ausgestellt wurde, wurde sie wegen Betruges in mehreren Fällen gesucht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde sie in die Justizanstalt Salzburg gebracht.