Jener fahrerflüchtige Lenker, der wie berichtet am Montag mit seinem weißen Kastenwagen zwei 14-Jährige in Friesach erfasst hatte, hat sich am Dienstag aufgrund der medialen Verbreitung des Verkehrsunfalles und der umfangreichen Ermittlungen bei der Polizei in Friesach gemeldet.