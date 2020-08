Sturms gestern geplanter Test in Bad Erlach fiel ins Wasser - ein positiver Corona-Test beim tschechischen Meister Slavia Prag war der Grund! Heute aber wird um 11 Uhr im Camp in Bad Waltersdorf (Sturm TV überträgt live) gespielt: „Schade, Slavia wäre ein Supergegner gewesen“, bedauert Sturm-Coach Christian Ilzer, „aber mit dem slowenischen Erstligisten NK Bravo haben wir ein getestetes Profiteam aufgetrieben. So ist’s halt leider im Moment. Es kann den Gegner, aber auch dich selbst erwischen. Trotzdem geht’s weiter - man muss eben flexibel sein.“