Seit 1980 österreichischer Staatsbürger

Mossaheb kam 1965 nach Österreich, schloss in Maschinenbau sein Doktorat an der TU Wien ab. Er arbeitete für die Atomenergie-Organisation IAEO, für Siemens und hatte Anteil an der Weltraummission Austromir. Seit 1980 verfügt er auch über die österreichische Staatsbürgerschaft.