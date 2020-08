Während der Verkauf von E-Bikes, Pools oder etwa auch Grillgeräten landesweit boomt, liegen viele andere Bereiche des heimischen Handels seit Ausbruch der Corona-Pandemie am Boden. So rechnet die gesamte Branche bis zum Jahresende mit Umsatzeinbußen von einem Drittel im Vergleich zu 2019. Wer in dieser Zeit am meisten zu kämpfen hat und was es für eine Rettung der vielen kleinen Geschäfte braucht, hat Gerhard Koller mit Rainer Will vom Handelsverband besprochen.