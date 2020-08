Macht es Barcelona-Star Lionel Messi seinem großen Rivalen Cristiano Ronaldo gleich und wechselt von der Primera Division in die Serie A? Ein entsprechender Medienbericht der Sporttageszeitung „Gazzetta dello Sport“ sorgt in Italien seit Wochen für große Aufregung. Der Vertrag des 33-jährigen Argentiniers beim FC Barcelona läuft 2021 aus - und er will offenbar auch gar nicht verlängern.