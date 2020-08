Zu Video gezwungen?

Auch jene Videobotschaft, mit der die Oppositionspolitikerin die Demonstranten dazu aufgerufen hatte, zu Hause zu bleiben, soll sie nicht freiwillig gemacht haben. Noch am Vorabend ihrer Ausreise soll sie sieben Stunden lang in Minsk festgehalten worden sein. „Ich will kein Blut und keine Gewalt“, las Tichanowskaja auf einer Couch sitzend eine Botschaft ab und blickte dabei kein einziges Mal in die Kamera.