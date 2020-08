Der Mund-Nasen-Schutz gegen die Corona-Ansteckung entzweit des Öfteren die Bevölkerung. An einer Linzer Tankstelle ist ein Streit darüber im April derart eskaliert, dass sich nun ein Richter mit der Sache beschäftigen muss. Ein 51-Jähriger steht heute deshalb in Linz vor Gericht: Nachdem er auf die Maskenpflicht an der Tankstelle hingewiesen wurde, soll er den Mahner mit dem Umbringen bedroht haben.