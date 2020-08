Betroffene oft voller Scham

Viele haben im Laufe der Zeit gelernt, diese Defizite gekonnt im Alltag zu verstecken - und trauen sich häufig schlicht aus Scham nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dabei gäbe es ein breites Unterstützungsangebot des Bildungsressorts, erklärt Landesrätin Juliane Bogner-Strauß: „Lese- und Schreibschwäche ist in der heutigen Zeit noch stark verbreitet und in unserer Gesellschaft ein Tabuthema.