Und so konnte man auch in Coronazeiten einen Zuwachs vermelden: „Es gab in der Zeit alleine 3700 neue Nutzer, die sich für die Online-Leihe registriert haben“, weiß Haller. Genutzt wird diese übrigens vor allem von Erwachsenen: „Die Jugend liest zwar weniger, aber wenn, dann wollen sie eher ein Buch in der Hand halten“, so Haller.