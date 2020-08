Umfrage der Arbeiterkammer

Zwölf Millionen Euro betrug der Gesamtaufwand für Nachhilfestunden in OÖ im Schuljahr 2019/20. Eine Entspannung der Situation sieht Kalliauer nicht. „Deshalb ist es wichtig, Kinder- und Jugendliche künftig verstärkt in Kleingruppen zu fördern. Ein klarer Auftrag für die Politik!“ Das sehen auch die von der AK befragten Eltern so: 78 Prozent wünschen sich mehr kostenlose Nachhilfeangebote an Schulen, 77 Prozent mehr Übungszeitim Unterricht, 70 Prozent mehr schulische Nachmittagsbetreuung mit individueller Förderung.45 Prozent sprechen sich für ein größeres Angebot an verschränkten Ganztagsschulen aus.